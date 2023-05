Eurovision 2023 results in full: Eurovision Song Contest Scoreboard

The Eurovision 2023 results have been revealed: Hereโ€™s the full scoreboard from this yearโ€™s Eurovision Song Contest.

The qualifying acts from the semi-finals plus performers from reigning winners Ukraine, France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom, performed in the grand final of the 67th Eurovision Song Contest tonight live from Liverpool.

Graham Norton, Alesha Dixon, Hannah Waddingham and Julia Sanina hosted the show in the United Kingdom on behalf of Ukraine at the Liverpool Arena.

Eurovision Song Contest stage. Credit: BBC/Nick Robinson

Mae Miller represented the UK with her track I Wrote A Song, finishing in 25th place with 24 points.

Eurovision 2023 results: Final scoreboard

01. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden: Loreen โ€“ Tattoo โ€“ 583 POINTS WINNER

02. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland: Kรครคrijรค โ€“ Cha Cha Cha โ€“ 526 POINTS

03. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel: Noa Kirel โ€“ Unicorn โ€“ 362 POINTS

04. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy: Marco Mengoni โ€“ Due Vite โ€“ 350 POINTS

05. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway: Alessandra โ€“ Queen of Kings โ€“ 268 POINTS

06. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine: TVORCHI โ€“ Heart of Steel โ€“ 243 POINTS

07. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium: Gustaph โ€“ Because Of You โ€“ 182 POINTS

08. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia: Alika โ€“ Bridges โ€“ 168 POINTS

09. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia: Voyager โ€“ Promise โ€“ 151 POINTS

10. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia: Vesna โ€“ My Sisterโ€™s Crown โ€“ 129 POINTS

11. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania: Monika Linkytฤ— โ€“ Stay โ€“ 127 POINTS

12. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus: Andrew Lambrou โ€“ Break A Broken Heart โ€“ 126 POINTS

13. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia: Let 3 โ€“ Mama ล ฤŒ! โ€“ 123 POINTS

14. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia: Brunette โ€“ Future Lover โ€“ 122 POINTS

15. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria: Teya & Salena โ€“ Who The Hell Is Edgar? โ€“ 120 POINTS

16. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France: La Zarra โ€“ ร‰videmment โ€“ 104 POINTS

17. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain: Blanca Paloma โ€“ Eaea โ€“ 100 POINTS

18. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova: Pasha Parfeni โ€“ Soarele ลŸi Luna โ€“ 96 POINTS

19. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland: Blanka โ€“ Solo โ€“ 93 POINTS

20. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland: Remo Forrer โ€“ Watergun โ€“ 92 POINTS

21. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia: Joker Out โ€“ Carpe Diem โ€“ 78 POINTS

22. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania: Albina & Familja Kelmendi โ€“ Duje โ€“ 76 POINTS

23. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal: Mimicat โ€“ Ai Coraรงรฃo โ€“ 59 POINTS

24. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia: Luke Black โ€“ Samo Mi Se Spava โ€“ 30 POINTS

25. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom: Mae Muller โ€“ I Wrote A Song โ€“ 24 POINTS

26. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany: Lord of the Lost โ€“ Blood & Glitter โ€“ 18 POINTS

ย

In the Grand Final, juries and viewers from all the participating countries voted after the 26 finalists had each performed.

After voting closed, each of the countries revealed their jury points live on air from 1 to 12.

Next, viewersโ€™ points from all competing countries were combined, and added to the jury votes, to complete the final leaderboard.

Mae had a total of 15 points from the juries and 9 points from viewers, leaving her second from bottom of the scoreboard.

The UK got points from the juries of Ukraine (4 points), Finland (4 points), Sweden (4 points), Ireland (2 points), Denmark (1 point)

Meanwhile, the winner of the competition was Sweden, who scored a total of 583 points.

Catherine Tate was our spokesperson, delivering the results live in Liverpool.

Eurovision will be back next May.