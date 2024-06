The Doctor and UNIT investigate Ruby’s past. But as the Time Window reveals horrifying secrets from Christmas Eve, the mysterious Triad Technology unleash the greatest evil of all.

The Doctor (NCUTI GATWA) & Mel (BONNIE LANGFORD) Rose (YASMIN FINNEY) Mrs Flood (ANITA DOBSON) & Cherry (ANGELA WYNTER) Ruby Sunday (MILLIE GIBSON) & Carla (MICHELLE GREENIDGE) The Doctor (NCUTI GATWA), Mel (BONNIE LANGFORD) & Susan Triad (SUSAN TWIST) Susan Triad (SUSAN TWIST) Kate Lethbridge Stewart (JEMMA REDGRAVE), Ruby Sunday (MILLIE GIBSON) & Rose (YASMIN FINNEY) Sunday,Colonel Ibrahim (ALEXANDER DEVRIENT), The Doctor (NCUTI GATWA) & Morris Gibbons (LENNY RUSH) Ruby Sunday (MILLIE GIBSON), The Doctor (NCUTI GATWA) & Mel (BONNIE LANGFORD) Morris Gibbons (LENNY RUSH) Kate Lethbridge Stewart (JEMMA REDGRAVE) ❮ ❯